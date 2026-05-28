Мадьяр выступил против ускоренного приема Украины в ЕС

Новое правительство Венгрии, как и его предшественники, выступает против ускоренного приема Украины в Евросоюз и считает, что эта страна должна соответствовать таким же требованиям, как и другие кандидаты на вступление. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, прибывший с первым официальным визитом в Брюссель, где у него в пятницу запланирована встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы уже говорили, что сможем согласиться только на обычные переговоры о вступлении [Украины], как это было сделано в отношении стран Западных Балкан или других стран-кандидатов", - сказал Мадьяр в видеообращении из столицы Бельгии, которое транслировалось венгерскими телеканалами. Он напомнил, что такую же позицию занимало прошлое правительство во главе с Виктором Орбаном.

Мадьяр, занявший пост премьера после победы его партии "Тиса" на парламентских выборах 12 апреля, отметил также, что Будапешт не даст согласия на начало переговоров о приеме Украины в ЕС, если венгерскому меньшинству в Закарпатье не будут возвращены его законные права.

"Мы сможем внести свой вклад в первое из многих соглашений о вступлении только тогда, когда нам удастся достичь соглашения с украинской стороной", - заявил глава нового правительства. Он отметил, что переговоры по этому вопросу с Украиной "на уровне экспертов" продолжаются.

Правительство Орбана на протяжении последних лет также требовало от Киева восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье, предупреждая, что в противном случае не допустит вступления Украины в Евросоюз. Будапешт неоднократно заявлял, что после 2015 года проживающие там этнические венгры были лишены своих прав, в том числе права использовать родной язык в области культуры и образования.

Кроме того, правительство Венгрии предупреждало, что не позволит осуществить поспешное присоединение Украины к Евросоюзу, поскольку это разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня 2025 года Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет началу переговоров о ее вступлении в сообщество. Разногласия по этим вопросам стали одной из главных причин серьезного ухудшения отношений между двумя соседними странами.