Командир ракетных сил "Хезболлах" мог погибнуть при атаке Израиля

Израильский беспилотник нанес удар по южному пригороду ливанской столицы Шуэйфат, в результате, как предполагается, погиб один из военных руководителей шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, ракеты были выпущены по квартире в жилом доме, где проживал командир ракетных сил "Хезболлах" Али Хусейни. Подтверждений о том, что он находился в момент атаки в доме или был ликвидирован израильским дроном, пока не последовало.

6 мая израильские ВВС нанесли удар по району Харет-Хорейк на южной окраине Бейрута, в результате был убит командир спецподразделений "Радван" шиитской милиции "Хезболлах" Малек Баллут.