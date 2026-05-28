Киану Ривз попросил суд о снисхождении для режиссёра, укравшего миллионы

Звезда "Матрицы" Киану Ривз обратился к федеральному судье с необычной просьбой – проявить мягкость к режиссёру Карлу Риншу.

Известный своей сдержанностью актёр нарушил молчание ради коллеги, которого признали виновным в мошенничестве. Речь идёт о средствах, выделенных на сериал "Белый конь". Ринш переводил деньги на личные счета, тратил их на криптовалюту, рискованные инвестиции, автомобили Rolls-Royce, Ferrari, часы и антиквариат.

Ривз не отрицает вину режиссёра, однако просит судью учесть его личность и творческий подход.

– Он исключительный художник, который часто сам загонял себя в сложные ситуации, расширяя масштабы проектов, – цитирует Киану Variety.

Карлу Риншу грозит от 8 до 10 лет тюрьмы, а также компенсация в размере $4,4 млн. Окончательный приговор будет вынесен 29 июня.