Вагенкнехт назвала финансовую помощь Украине политикой против народа ФРГ

Основательница партии BSW (ранее - партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Сара Вагенкнехт выступила за прекращение финансовой помощи Украине и заявила, что правительство ФРГ должно сделать дипломатические шаги для завершения конфликта.

"Нет, коррумпированному правительству в Киеве нужны не очередные миллиарды из средств немецких налогоплательщиков, а наконец-то дипломатическая инициатива со стороны правительства Германии, чтобы положить конец этой бессмысленной войне! Все остальное - это политика против собственного народа", - написала Вагенкнехт в X.

Таким образом она прокомментировала заявление представителя Христианско-демократического союза Норберта Реттгена, который утверждал, что Берлин должен продолжать оказывать Украине финансовую помощь, а также поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

По данным кабмина ФРГ, Германия предоставила Украине с 24 февраля 2022 года около €39 млрд в качестве гуманитарной и €55 млрд в качестве военной помощи.