Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении

Президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли совместное заявление глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по Армении. Об этом по итогам саммита организации сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

© Российская Газета

По его словам, обсуждалась ситуация вокруг Армении.

"Принято заявление четырех руководителей", - сказал он.

Ушаков отметил, что документ будет опубликован. Его передали присутствовавшему на саммите вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну, он повезет его в Ереван.

Армения не должна двигаться в сторону Евросоюза за счет финансов стран ЕАЭС, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она должна это делать за свой счет", - подчеркнул он.

Сейчас в состав ЕАЭС входят пять государств, еще ряд стран имеют статус наблюдателей. Армения стала полноправным участником объединения в январе 2015 года.