Лидеры ЕАЭС приняли заявление по Армении
Президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров приняли совместное заявление глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по Армении. Об этом по итогам саммита организации сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, обсуждалась ситуация вокруг Армении.
"Принято заявление четырех руководителей", - сказал он.
Ушаков отметил, что документ будет опубликован. Его передали присутствовавшему на саммите вице-премьеру Армении Мгеру Григоряну, он повезет его в Ереван.
Армения не должна двигаться в сторону Евросоюза за счет финансов стран ЕАЭС, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она должна это делать за свой счет", - подчеркнул он.
Сейчас в состав ЕАЭС входят пять государств, еще ряд стран имеют статус наблюдателей. Армения стала полноправным участником объединения в январе 2015 года.