«Вернуть папочку в семью»: зачем Зеленский пишет Трампу письма о ПВО

Полковник в отставке Виктор Литовкин назвал бессмысленными просьбы Владимира Зеленского предоставить Киеву американские системы ПВО: военный заявил, что эти системы не смогут остановить российские ракеты. Об этом Литовкин рассказал News.ru.

Ранее Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу, призвав поставить Украине системы ПВО и ракеты-перехватчики. Зеленский заявил, что Украина хочет закупить ракеты Patriot PAC-3 и дополнительные системы.

«Какая бы ПВО на Украине ни была, даже самая современная, это никак не поможет ВСУ», - так Литовкин прокомментировал просьбу Зеленского.

Полковник в отставке отметил, что у России есть «Кинжал», «Искандер-М» и другие гиперзвуковые ракеты. Он подчеркнул, что ни у кого в мире нет систем ПВО и ПРО, способных обнаруживать и перехватывать такое оружие.

По мнению Литовкина, Зеленский обращается к Трампу, поскольку президент США в последнее время стал уделять очень мало внимания Украине.

«Поэтому надо «вернуть папочку в семью», чтобы он защищал Киев и воздействовал на Владимира Путина», - заявил военный.

Он добавил, что у «расхваленных» систем Patriot есть «мертвая зона от земли до ста метров», где от этих систем могут уйти даже дроны.