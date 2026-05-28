Вучич: Сербия сохраняет нейтралитет, но ее сильная армия даст отпор агрессору

Сербская армия стала значительно сильнее, но у страны нет агрессивных намерений в отношении кого бы то ни было. Об этом заявил президент страны Александар Вучич, который находится 24-28 мая с рабочим визитом в Китае по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

"У нас очень современное оружие, <...> наша армия хоть и немногочисленная, но очень сильна <...> и нанесет сокрушительный удар по любому агрессору, любому потенциальному завоевателю", - приводит слова Вучича пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

Глава государства выразил уверенность в том, что этого не произойдет, потому что "политика Сербии - это мир и экономический рост".

"В военном отношении мы - нейтральная страна", - подчеркнул он.

По словам президента, правительство Сербии многое сделало "для поддержки своей армии и продолжает торговать" с поставщиками вооружений. "Нашу армию ждут большие подкрепления от Франции, России, Израиля и, конечно же, Китая", - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

В апреле президент Сербии анонсировал подписание в ближайшее время "очень важных контрактов на дальнейшую закупку оружия и военной техники". По его словам, в стране будет создана "очень мощная, многоуровневая система противовоздушной обороны", которая будет включать системы радиоэлектронной разведки, подавления и средства перехвата для защиты войск, городов и инфраструктуры.