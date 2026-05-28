Белорусы пообещали Украине мощный ответ в случае провокаций

Алексей Дзермант раскрыл НСН, что в Белоруссии спокойная обстановка среди населения, однако в военном плане идет очень серьезная подготовка на фоне угроз с украинской стороны. Белоруссия совместно с Россией готовит мощный ответ Украине в случае эскалации в отношении нее или ударов по ее территории. Об этом НСН рассказал политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

На Украине заявили, что определены первые 500 целей на территории Белоруссии, по которым будут нанесены удары в случае эскалации. Об этом в соцсетях написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр. При этом ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил, что украинские БПЛА 116 раз за неделю пытались пересечь границу страны. Дзермант рассказал, какая обстановка в Белоруссии.

«Мы наблюдаем усиление военной активности со стороны Украины, это участившееся появление дронов возле наших границ, попытки пересечь границу, агрессивные заявления со стороны главы Украины Владимира Зеленского, это и открытие офиса демократических сил в Киеве при участии Светланы Тихановской (экс-кандидат на пост президента Белоруссии, оппозиционер. - Прим. НСН). То есть мы понимаем, что украинская сторона готовится к какой-то эскалации. Может быть, идет какой-то торг с Европой для того, чтобы усилить поддержку Украины, и для этого нужно изображать Белоруссию опасным врагом. Но в целом обстановка спокойная. По крайней мере, не наблюдается никаких тревожных настроений среди белорусов», - уточнил он.

Также Дзермант раскрыл, к какому ответу в случае серьезной угрозы готовится Белоруссия и какие меры для этого принимаются в стране.

«Мы вместе с Россией готовимся к возможному ответу, в случае чего, причем к самому серьезному. Потому что, если речь пойдет о провокации с украинской стороны, единственное, что мы можем в этой ситуации сделать, это дать очень мощный ответ. В Белоруссии принимаются прежде всего военные меры: укрепление границы, военного потенциала, учения, тренировки, в том числе с участием опытных российских инструкторов. Но другое дело, что информационно мы не нагнетаем какую-то истерику в отношении Украины, полагая, что это не тот ответ, который необходим», - подытожил он.

Ранее о подготовке украинских властей к масштабной провокации на границе с Белоруссией рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров. В частности, он связал это с визитом Тихановской в Киев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».