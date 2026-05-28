СМИ: разговоры о новой эре и сближении между ЕС и Венгрией преждевременны

Разговоры о начале новой эры и сближении между Брюсселем и Будапештом преждевременны, несмотря на запланированную на пятницу встречу главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Об этом пишет портал Euractiv.

Ожидается, что эти переговоры призваны разрешить многолетний вопрос замороженных миллиардов евро в фондах ЕС, отмечает портал. Однако напряженные контакты "за кулисами" указывают на то, что беседа вряд ли пройдет гладко, указывает Euractiv. По его данным, позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга и на этом фоне в ЕК уже начали занижать ожидания от предстоящей встречи.

"Еврокомиссия делает все, чтобы помочь Будапешту двигаться вперед, - приводит портал слова одного из высокопоставленных чиновников. - Но вряд ли они получат те €10 млрд, на которые рассчитывают".

Кроме того, дипломаты в Совете ЕС отмечают, что вопросы замороженных средств и позиции Будапешта по Украине сейчас неразрывно переплетены, пишет портал. Согласно его информации, эти темы рассматриваются Брюсселем как элементы одного и того же сложного политического уравнения.

Ранее Мадьяр заявил, что рассчитывает на этой неделе договориться с Еврокомиссией о получении причитающихся Венгрии €10,4 млрд из Фонда восстановления ЕС после пандемии, замороженных Брюсселем. Он отмечал, что для получения этих средств новое правительство Венгрии должно выполнить требования ЕК, которые предусматривают шаги по укреплению демократии, восстановлению верховенства права и борьбе с коррупцией. Деньги были заморожены Брюсселем в связи с претензиями к Будапешту в этих сферах. Однако предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном считало, что Еврокомиссия удерживала их по политическим причинам, чтобы добиться различных уступок.

По правилам Евросоюза решение о предоставлении Венгрии денег из Фонда восстановления должно быть принято до 31 августа, а сами средства перечислены до 31 декабря. В противном случае они будут списаны. В связи с этим команда Мадьяра сразу после победы на парламентских выборах 12 апреля приступила к консультациям с Еврокомиссией, совершив поездку в Брюссель и приняв у себя европейских экспертов. Мадьяр, занявший пост премьера 9 мая, поедет в этом статусе в штаб-квартиру ЕС впервые.