«Конец превосходства Запада»

«Мир через силу» - так звучала формула победы Запада над коммунизмом в холодной войне. Однако конфликт вокруг Ирана ставит западное превосходство под вопрос, считает автор немецкой газеты Die Welt. Противостояние США с Ираном - это не просто очередной кризис в Персидском заливе. Это конфликт, который угрожает фундаментальным стратегическим позициям Запада. В некотором смысле он представляет собой исторический противовес исходу холодной войны. Ведь то, как так называемый «Свободный мир» выиграл глобальное противостояние с СССР и его союзниками, связано с Ираном гораздо сильнее, чем сегодня многие могут себе представить. О войне США против Ирана ежедневно поступают новые, противоречивые сообщения. Президент США Дональд Трамп то и дело заявляет о скорой сделке, но потом сдает назад. Уже сейчас очевидно, что возможная будущая сделка затронет лишь открытие Ормузского пролива.

Реальные цели войны - смена режима или ликвидация ядерной программы Ирана - отошли на второй план и стали практически недостижимы. После двух месяцев конфликта, который обошелся в десятки миллиардов долларов и серьезно ослабил мировую экономику, ситуация практически не изменилась. Всё это ставит под сомнение формулу «мир через силу», ядро ​​консервативной западной концепции безопасности. Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не усвоили уроков холодной войны. Их война против Ирана - катастрофа для «Свободного мира» именно потому, что она основана не на консервативной реальной политике, а на манипуляциях общественным мнением. Они надеялись, что эту войну можно будет выиграть как избирательную кампанию - с помощью пропаганды, шквала критики и искусственно созданной атмосферы перемен. Однако иранцы перекрыли Ормузский пролив, избиратели Трампа разоряются на заправках, а экономику Запада начинает лихорадить. В итоге американский президент вынужден просить китайцев вымолить для него пощаду у аятолл.

«Страх большой войны: Европа внезапно ищет диалога с Путиным»

Стратегия Европы в отношении России дает сбой, пишет Berliner Zeitung. Пока Трамп ставит под вопрос будущее НАТО, в Брюсселе растет страх перед прямой конфронтацией с Москвой. В Европе внезапно растет готовность говорить с президентом России Владимиром Путиным. В Брюсселе уже несколько недель обсуждают имена возможных переговорщиков: среди них бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги, а также президент Финляндии Александр Стубб, которому приписывают особо доверительные отношения с Трампом. Еще всего несколько месяцев назад подобная дискуссия была немыслима для большей части Европы. Однако сегодня геополитическая ситуация меняется с огромной скоростью, а вместе с ней - и стратегические интересы Европы.

В то же время Россия обвиняет Европу в предоставлении воздушного пространства украинским беспилотникам, а некоторые европейские страны предупреждают о начале конфликта с Москвой «уже через несколько месяцев». В таких условиях потенциальные переговоры не сулят реального успеха. Европейцы, вероятно, снова озвучат известную позицию Киева, а Россия подтвердит свои требования. Стороны обвиняют друг друга в «отсутствии серьезного подхода», а значит, конфликт будет идти полным ходом и дальше. На самом деле часть нынешних, довольно нерешительных европейских инициатив, судя по всему, носят лишь символический характер. После того как переговоры под эгидой Вашингтона зашли в тупик, европейцы хотят продемонстрировать, что без них никакая система мирного порядка на европейском континенте невозможна. Риск эскалации заметно возрастает. Отношения между Россией и Европой неуклонно ухудшаются. При этом многие европейцы сомневаются, действительно ли США поддержат их в кризисной ситуации.

Еврокомиссары взбунтовались против электромобилей

Еврокомиссаров раздражает, что во время поездок в Страсбург им приходится делать вынужденную остановку на заправке в Люксембурге, чтобы подзарядить свои электромобили - их аккумуляторы просто не выдерживают 440-километровый путь из Брюсселя, пишет Politico. Об этом изданию рассказали сотрудники аппаратов трех еврокомиссаров. Служебные автомобили, предоставленные Еврокомиссией (ЕК) для поездок Урсулы фон дер Ляйен и ее комиссаров, требуют около 20-30 минут подзарядки у обочины. По словам чиновников из восьми кабинетов, это превращает и без того долгую пятичасовую поездку в еще более изнурительное путешествие. Их жалобы перекликаются с заявлениями политических групп и промышленных лоббистов, которые утверждают, что ЕК форсирует «зеленый» переход быстрее, чем это позволяют потребительские привычки или инфраструктура зарядных станций. ЕК планировала постепенно прекратить продажу новых авто с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, но автопром и политики заявляли, что реальная ситуация не поспевает за этими сроками.

Сами потребители часто называют страх перед ограниченным запасом хода (так называемую «тревогу о запасе хода») главной причиной отказа от покупки электромобиля. Перевод автопарка на электромобили - часть усилий ЕК по «экологизации» своей работы. Эта инициатива, запущенная в 2022 году, нацелена на то, чтобы к 2027-му полностью исключить вредные выбросы у всех 128 автомобилей ведомства. Сегодня около 80 процентов автопарка ЕК уже составляют электромобили. По словам одного из чиновников, речь идет о больших моделях BMW, плохо приспособленных для дальних поездок без подзарядки. Один из комиссаров нашел способ обойти проблему: венгр Оливер Вархели иногда ездил в Страсбург на микроавтобусе со своей командой, отказавшись от служебного авто. Фон дер Лейен также освобождена от этой «головной боли». По словам одного из чиновников, автомобиль главы Еврокомиссии должен быть бронированным по соображениям безопасности, но подходящей бронированной модели электромобиля пока не существует.

Как смена власти в Европе превращает госмедиа в поле боя

Его первое за два года появление в эфире государственных СМИ сразу же превратилось в жесткую стычку. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр, едва победив на парламентских выборах и даже не успев официально вступить в должность, уже пообещал приостановить вещание этих СМИ до тех пор, пока они снова не станут независимыми. Эти медиа, преданные команде Виктора Орбана, теперь столкнутся с радикальными реформами, пишет французское издание Les Echos. По словам аналитика Золтана Киселли, новые власти Венгрии захотят сделать это одним из главных символов перемен - прямо как в Польше. Правда, польский пример сложно назвать образцом для подражания и уж тем более историей успеха.

В свое время проевропейское правительство Дональда Туска отобрало контроль над гостелеканалами у националистической партии «ПиС», просто запустив процедуру ликвидации медиахолдинга. Спустя два года редакционная политика там действительно стала более свободной, но от влияния действующих властей они так и не избавились. Это, к сожалению, очень распространенная практика. В регионе «четко прослеживается тенденция к политизации и подчинению государственных институтов». В Литве правительство в последние месяцы активно реформирует государственные СМИ, чтобы усилить свой прямой и косвенный контроль над назначениями руководства и партнерскими проектами. В Словакии в 2024 году администрация Роберта Фицо создала совершенно новую структуру для государственного радио и телевидения, что позволило ей полностью сменить руководство медиахолдинга.

Пентагон разоряется на ближневосточной войне

Традиционная доктрина безопасности США на Ближнем Востоке переживает глубокий кризис из-за неспособности американцев доминировать в море, пишет иракское издание Saut al-Iraq. Альянс России, Китая и Ирана сформировал защищенные от санкций и внешнего вмешательства цепочки поставок, обеспечивающие Тегеран бесперебойным потоком вооружений. В этих условиях американские военные базы в регионе (в частности, в Бахрейне, Кувейте и Катаре) превратились из гарантов безопасности в уязвимые мишени для высокоточных ударов, поставив под угрозу нефтегазовую инфраструктуру арабских монархий. Ситуация усугубляется стратегическим финансовым истощением Вашингтона: Пентагон вынужден расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики стоимостью в миллионы долларов на уничтожение дешевых иранских ложных целей.

Параллельно наблюдается беспрецедентный раскол западной коалиции и изоляция США. Европейские союзники во главе с Германией отказались поддержать Вашингтон в обеспечении морской навигации, Британия ограничилась формальными обещаниями, а Испания, Нидерланды и Ирландия выступили с категорическим протестом. Франция из-за внутриполитического кризиса и ослабления позиций президента Эммануэля Макрона также оказалась парализована. Текущие события знаменуют конец эпохи однополярного американского доминирования и переход к многополярному миру. В новой реальности ключевым фактором силы становится не стоимость вооружений, а неуязвимость логистических путей и способность выдерживать долгосрочную экономическую войну на истощение.