Предвыборный фантик от Рубио Пашиняну в обмен на редкие металлы Армении

Тени сомнения о формате визита американца у журналистов появились, когда МИД пригласил нас на брифинг в ереванский аэропорт Звартноц. Лишь позже выяснился транзитный характер приезда Рубио, длившегося в итоге менее часа. Госсекретарь США после довольно насыщенного визита в Индию — по пути домой — заскочил на "дозаправку" в армянскую столицу. И антураж создав, и плоды собрав.

Прицел на минералы

Этот короткий "залет" в Ереван высокопоставленного чиновника США имел явно предвыборный окрас и сильно напоминал попытку поднять больше прежнего пошатнувшийся в эти дни рейтинг действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тот уже чуть ли не с кулаками набрасывается на своих оппонентов в ходе предвыборной агитации.

Оценить же размеры "гонорара" Рубио за предвыборный американский фантик для армянских избирателей можно, изучив подписанные в Ереване документы.

Самый показательный из них и, безусловно, ни к чему не обязывающий стороны — меморандум о взаимопонимании по критически важным полезным ископаемым. Суть документа в том, чтобы выкачать из Армении редкоземельные металлы. Какие выгоды этот документ сулит Армении и ее народу, не ясно, зато очень четко вырисовывается интерес Америки к Армении и Южному Кавказу в целом.

Администрация Дональда Трампа в последнее время делает все возможное, чтобы снизить зависимость США от китайского сырья, а по возможности — и занять доминирующие позиции в горнодобывающем секторе богатых ресурсами стран. Новый документ гласит, что Ереван и Вашингтон "намерены изучить пути расширения сотрудничества для ускорения обеспечения надежных поставок" критически важных минералов, необходимых для поддержки производства в передовых отраслях.

Транзит по TRIPP

Более того, согласно документу, США намерены вывозить редкоземельные металлы из всей Центральной Азии, при этом используя Армению как транзитную территорию. В меморандуме неприкрыто подчеркивается роль так называемого Маршрута Трампа для международного мира и процветания (TRIPP). Именно с этой целью Вашингтон прилагает максимум усилий, чтобы пробить пресловутый коридор, действуя даже в ущерб интересам закавказской республики.

Это объясняет желание Еревана отобрать у России концессию на армянские железные дороги. А ведь в обществе уже несколько месяцев крутился вопрос, с чего это вдруг Пашиняну приспичило ломать столь эффективно функционирующий бизнес и в чьих это может быть интересах. Теперь пазл сложился.

Таким образом, США руками Пашиняна выстраивают цепочку для экспорта критического сырья из Центральной Азии в Европу через Южный Кавказ и Турцию, минуя Китай, Россию и Иран. Эта стратегия позволяет решить двойную задачу: протолкнуть свои интересы и нейтрализовать геополитических соперников.

Успешная реализация TRIPP ударит по экспортным возможностям Китая, выстраивающего маршруты в Европу в рамках инициативы "Один пояс, один путь", и сократит российское влияние на Южном Кавказе. Зачем это нужно Америке — понятно, а вот о выгоде для Армении речи точно не идет, особенно учитывая, что рамочное соглашение по TRIPP сулит ей мизерные дивиденды.

Иранское звено

На фоне обострения на Ближнем Востоке иранская тема неизбежно поднималась на встрече глав внешнеполитических ведомств Армении и США. Вашингтон использует все возможные площадки для давления на Тегеран. Однако, учитывая традиционно осторожную позицию Еревана в отношениях со своим южным соседом, нынешняя готовность властей Армении безоговорочно подыгрывать антииранским планам США выглядит опасной игрой. Подтверждает этот курс их довольно пассивная позиция, равнодушие Пашиняна, когда в дни ударов американо-израильского тандема по руководству Ирана тот записывал очередные бытовые видео для соцсетей, жуя то пирожки, то кукурузу.

Вопрос здесь не просто в добрососедстве и взаимовыручке, но и в том, что армяно-иранская граница всегда была самой безопасной. На фоне налаживания отношений с Азербайджаном и Турцией Пашинян забыл о стратегическом значении южного направления? В случае форс-мажора это может оказаться одним из самых недальновидных его решений.

О хартии всеобъемлющего стратегического партнерства

Экспансия касается не только дорог, но и энергетики. Подтверждением этого курса среди прочего стал явно антироссийский документ — Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве США и Армении. Например, в рамках "оказания поддержки диверсификации энергопоставок" Вашингтон готов предоставить Еревану доступ к технологиям гражданской ядерной энергетики, включая "потенциальное размещение малого модульного реактора и доступ к американскому топливу и технологиям". И это при том, что у самих США до сих пор нет ни одного реально построенного и проверенного на практике модульного реактора. Очевидно, что единственная цель этого шага — вытеснить Россию, которая на протяжении десятилетий помогает поддерживать работу Мецаморской атомной электростанции. Эта АЭС имеет для республики жизненно важное значение не только с социально-экономической точки зрения, но и в части безопасности.

Кстати, пункт об укреплении сотрудничества в сфере обороны и безопасности тоже в документах имеется. Правда, ждать каких-то серьезных поставок оружия из США не приходится — хотя бы потому, что подобную инициативу придется проталкивать через Конгресс, а там довольно велико влияние турецкого лобби. Это уже не говоря о платежеспособности Еревана.

Также есть пункт о том, что планируется "расширить сотрудничество в направлении укрепления и повышения эффективности и независимости органов безопасности Армении с целью принятия этими органами полной ответственности за границы". С дипломатического на русский переводится просто: "Вымести российских пограничников поганой метлой".

Вашингтон при помощи Пашиняна расчищает себе плацдарм на Южном Кавказе и пытается связать руки сразу и Москве, и Пекину, и Тегерану. Вопрос в том, как это аукнется прежде всего народу Армении. Но нынешний премьер, видимо, давно на все ответил.