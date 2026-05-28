Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт выступила с критикой в адрес правительства ФРГ, заявив, что власти страны «транжирят миллиарды» на Украину, но урезают пенсии, передает ТАСС.

«Мы транжирим миллиарды и новые миллиарды, чтобы подкупить господина Зеленского и его шайку», — сказала она.

Политик добавила, выступая на предвыборном митинге в Берлине, что ее пугает риск войны с Россией. Она обратила внимание, что Киев не стесняется наносить удары по гражданским объектам на территории России, что повышает риск эскалации с Западом, поскольку в Кремле могут принять решение, что нужно «перенести войну и туда, где эти вооружения были произведены».

В апреле этого года стало известно, что Германия окажет финансовую помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. При этом министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль отметил, что с 2028 года помощь Украине сокращается из-за утвержденного кредита ЕС на €90 млрд. Он подчеркнул, что упомянутые суммы могут измениться в будущем «в зависимости от потребностей Украины».