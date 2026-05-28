Токаев обменялся с Путиным мнениями по поводу международных контактов

ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что подробно обсудил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным международные контакты, две страны сотрудничают практически по всем вопросам международной повестки.

"Что касается международных контактов, мы подробно обменялись мнениями на этот счет. Практически по всем вопросам международной повестки мы взаимодействуем, сотрудничаем", - отметил Токаев.

"Хотел бы особо отметить тот факт, что Казахстан и Россия вместе работают, достаточно продуктивно работают в формате Центральная Азия - Россия. Думаю, что именно этот формат должен укрепляться в контексте того внимания, которое сейчас во всем мире проявляется именно к региону Центральной Азии, о чем мы только что тоже достаточно подробно и откровенно говорили и высказали свою точку зрения", - отметил президент Казахстана.