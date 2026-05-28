Президент Польши узнал из СМИ о заключении договора по обороне с Британией

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что не был проинформирован о предстоящем заключении польско-британского соглашения о безопасности и обороне, которое 27 мая в Лондоне подписали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск, и узнал о нем только из СМИ.

"Подробную информацию об этом документе я получил благодаря вежливости и профессионализму одного из замминистров", а о самом заключении соглашения "узнал из СМИ", приводит слова Навроцкого радиостанция Radio Zet.

"Думаю, что было бы хорошо перед подписанием обязательств от имени польского народа информировать канцелярию президента и [самого] президента о том, что готовятся решения такого рода", - подчеркнул Навроцкий.

В среду (27 мая) руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач подтвердил, что правительство "не консультировалось с президентским центром о соглашении с Великобританией", что "не свидетельствует о профессионализме польского правительства".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне между двумя странами. Документ охватывает вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом. Страны также собираются совместно разрабатывать новые средства ПВО, в том числе начать совместное производство зенитных ракет средней давности. Перед вылетом в Лондон Туск подчеркнул, что углубление оборонного союза Лондона и Варшавы направлено против РФ.