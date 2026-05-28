Прокуратура Хайльбронна сочла оскорблением слово "пижон" в адрес Мерца

Прокуратура города Хайльбронн (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии заявила, что использование в адрес канцлера ФРГ Фридриха Мерца слова "пижон" (Lackaffe) выходит за рамки дозволенного. Окружной суд Хайльбронна вынес судебный приказ о наказании за оскорбление лица, занимающего государственную должность, передает агентство DPA.

По словам представителя ведомства, после проверки обстоятельств дела следователь пришла к выводу, "что в данном случае не было объективной связи с политической деятельностью, а на первом плане стояло оскорбление чести". Судебный приказ не вступил в законную силу, поскольку была подана апелляция. Согласно данным прокуратуры, наказание составило 30 суточных ставок. О размере суточной ставки представитель информацию предоставлять не стала, "поскольку это позволяет сделать вывод о предполагаемом доходе".

Поводом для разбирательства, по более ранним данным ведомства, стал один из почти 400 комментариев под постом местной полиции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) по случаю визита Мерца в Хайльбронн в октябре прошлого года. Впоследствии прокуратура проверила 38 публикаций на предмет состава преступления. В самом посте управления полиции Хайльбронна в Facebook речь тогда шла о запрете на полеты, введенном в связи с визитом канцлера.

В отличие от ситуации со словом "пижон", 24 февраля прокуратура Хайльбронна прекратила производство по делу в отношении пенсионера после того, как он в интернете обозвал Мерца Пиноккио. В ведомстве пояснили, что в случае со словом "Пиноккио" "речь шла о допустимой критике власти, защищенной правом на свободу мнений".

Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что Мерц с 2021 года подал тысячи заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете. Издание тогда отметило, что он, как оказалось, "является одним из самых чувствительных политиков в истории федеративной республики".