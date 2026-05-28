Отвлекающий маневр: зачем Шотландии референдум о независимости

Елена Ананьева раскрыла НСН, что даже голоса самих шотландских избирателей демонстрируют, что единства в вопросе референдума о независимости от Великобритании нет. Заявления Шотландской национальной партии по референдуму о независимости – это лишь попытка отвлечь внимание избирателей от внутриполитического скандала. Об этом НСН рассказала руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева. Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании, сообщило шотландское правительство в соцсети X.

Как пишет The National, 26 мая большинство депутатов (72 против 55) проголосовали за то, чтобы поддержать призыв первого министра Шотландии Джона Суинни к правительству Великобритании. Он требует издать указ в соответствии со ст. 30 Акта о Шотландии 1998 года, который передал бы шотландскому парламенту полномочия по организации референдума о независимости. Ананьева раскрыла, что никаких шансов на референдум нет.

«Правительство Кира Стармера (премьер-министр Британии. – Прим. НСН) уже отказало. Нужно получить согласие правительства и согласие общенационального парламента в Вестминстере для проведения референдума. Но мне кажется, что там история немножко лукавая. Как раз в эти дни обострился скандал с Питером Мюррелом – это бывший муж экс-лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен. Выяснилось, что пока он был партийным казначеем, он из партийной казны присвоил себе 400 тысяч фунтов стерлингов. Его жена якобы не знала об этом и развелась с ним. Я думаю, что в этом причина. Потому что сначала Суинни говорил, что не собирается ставить вопрос о втором референдуме, потому что ШНП не набрала 65 мест. По-моему, это просто отвлечение внимания от скандала», - поделилась она.

При этом Ананьева подчеркнула, что и среди самих избирателей Шотландии нет единства по вопросу референдума.

«ШНП, которая выступает за независимость, не получила большинство мест в Шотландском национальном парламенте, как вы думаете, как настроены шотландские избиратели? Даже сама Никола Стерджен говорила, что надо, чтобы 60% на независимость продержались хотя бы год, однако так не выходит. Все колеблется вокруг 50%. А ШНП этим референдумом просто играет. Нет всенародной поддержки, и не будет согласия ни центрального правительства, ни общенационального парламента», - подытожила она.

Ранее Кир Стармер заявил журналистам, что не намерен уходить в отставку. Такие слухи появились после неудачи на региональных выборах, а также по результатам выборов в Уэльсе и Шотландии. Премьер-министр отметил, что намерен изменить ситуацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».