Глава МИД Эстонии назвал ключевые принципы в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ключевыми принципами в позиции Европы во время переговоров с Россией должны быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Его слова приводит «Европейская правда».

«Первый принцип – территориальная целостность. Второй – суверенитет Украины. Это включает и процесс расширения (ЕС), и вопрос ее будущего членства в НАТО, и гарантии безопасности», — сказал Цахкна.

При этом он заметил, что «речь должна идти не только о гарантиях безопасности для Украины, но и о гарантиях безопасности Украины для Европы». Глава МИД Эстонии назвал Украину самой большой и главной военной силой в регионе.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись. По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.