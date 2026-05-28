Токаев высказался о спорных вопросах с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о спорных вопросах между республикой и Россией. Трансляцию переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ведет пресс-служба главы государства в Telegram.

Для Казахстана, подчеркнул Токаев, близкие связи с Россией представляют первостепенную важность.

«И вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем», — обратился он к Путину.

Токаев также отметил рост экономического сотрудничества государств. Так, действуют 177 совместных проектов с инвестициями 53 миллиарда долларов, а объем торговли в ближайшее время пересечет отметку 30 миллиардов долларов.

Путин прибыл в Казахстан 27 мая. Церемонию встречи президента России и Токаева в Астане открыли пролетом истребителей.