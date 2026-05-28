Похожего на Трампа буйвола спасли от убоя

В Бангладеш фанаты спасли редкого буйвола-альбиноса по кличке Трамп от ритуального жертвоприношения. Животное должно было пойти под нож, но его фотографии с необычным хохолком стали вирусными, передает «Абзац».

После этого к ферме, где содержался буйвол, начали стекаться местные жители и туристы. Властям пришлось экстренно вмешаться. Покупателю вернули деньги, а Трампа перевезли в национальный зоопарк Дакки.

Ранее сообщалось, что свинокомплекс «Олимп» в Заводоуковске (Тюменская область) приступил к убою скота из-за угрозы эпизоотии — опасного инфекционного заболевания животных. Антисанитарию на предприятии зафиксировали еще в 2024 году.

По данным управления Россельхознадзора, комплекс отнесен к чрезвычайно высокой категории риска из-за нарушений санитарных норм. В течение года предприятие не устраняло проблемы, за что было оштрафовано на 250 тысяч рублей.

С мая 2026 года «Олимп» прекращает содержание свиней. Ведомство также уведомило комплекс о необходимости перехода на новые виды животноводства.