Токаев прокомментировал переговоры с Путиным в узком формате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в узком формате.

Как отметил Токаев, спорных вопросов между Казахстаном и Россией нет.

Он также отметил рост товарооборота между странами и указал, что между Россией и Казахстаном действуют 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций $53 млрд.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на переговоры с Токаевым.