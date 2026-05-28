Зачем ключевой союзник России экстренно подписал соглашения с США

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что нынешняя дипломатическая активность Еревана на западном направлении напрямую связана с предстоящими выборами. Дипломаты и аналитики связывают подписание новых соглашений с США с попыткой правящей партии укрепить свои позиции перед июньским голосованием.

Эксперты прокомментировали краткий визит госсекретаря США Марко Рубио в Ереван. Прямо в здании аэропорта за тридцать минут переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном были подписаны устав всеобъемлющего стратегического партнерства, рамочное соглашение по логистическому проекту «Маршрут Трампа» (TRIPP) в Сюникской области, а также меморандум о поставках критически важных минералов.

Мирзоян заявил об «исторически беспрецедентном» этапе в отношениях Армении и США, а Рубио подчеркнул готовность США поддерживать курс команды премьера Никола Пашиняна на «светлое и независимое будущее» Армении.

Заведующий сектором Кавказа Института международных отношений РАН Вадим Муханов считает, что Пашинян стремится продемонстрировать избирателям эффективность своей многовекторной политики. Премьер набирает очки для своей партии «Гражданский договор».

«Он показывает, что может со всеми говорить на равных и добиваться каких-то преимуществ для Армении», - объяснил Муханов.

Однако реальные практические шаги Еревана, по его мнению, будут зависеть от того, сколько мест в парламенте получит оппозиция. Другой аналитик, Грант Микаелян, добавил, что проект TRIPP пока имеет скорее медийное значение, хотя подписанные документы останутся актуальными и для будущего кабинета министров.

Армянская оппозиция восприняла визит главы Госдепа как прямое вмешательство в предвыборную гонку. Экс-президент страны Роберт Кочарян и лидер партии «Крылья единства» Арман Татоян заявили, что Вашингтон просто пытается спасти избирательную кампанию Пашиняна, чтобы взять под контроль границу с Ираном и вытеснить Россию из региона.

Сближение Еревана с Западом вызвало критику в России. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что такой курс опасен для Армении и грозит потерей рынков сбыта внутри ЕАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что в случае продолжения интеграции Армении с ЕС российская сторона может приостановить или денонсировать соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов.

Мирзоян однако заверил, что Ереван не собирается разрывать связи с Москвой. Он подчеркнул, что республике нечего скрывать и все ее внешнеполитические программы абсолютно публичны. По словам министра, стратегическое партнерство Армении с США и Евросоюзом не направлено против России или каких-либо третьих стран.