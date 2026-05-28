Лукашенко сделал заявление о действиях пограничников на границе Белоруссии

Белорусские пограничники надежно противодействуют дестабилизации на границе Белоруссии.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в поздравлении c Днем пограничника, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также связал праздник с памятью о Великой Отечественной войне. Он отметил, что 85 лет назад в первых боях Великой Отечественной войны именно пограничники защищали советские рубежи.

