Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель раскритиковала его из-за письма Трампу

Украинский президент Владимир Зеленский своим письмом американскому лидеру Дональду Трампу поставил Соединенные Штаты в неловкое положение. Об этом написала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.

Она напомнила, что Зеленский отверг множество мирных предложений, оттолкнул от себя новую администрацию США, когда назвал ее "врагом украинской демократии". Кроме того, он не смог сделать надежную систему защиты для украинцев.

"<...> а теперь требует еще больше американских ракет, ставя Вашингтон в неловкое положение, поскольку в случае отказа он будет выглядеть плохим союзником", – заявила Мендель.

Ранее стало известно, что президент Украины направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на нехватку ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). СМИ сообщали, что копии послания украинский посол в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина передала чиновникам Белого дома, членам конгресса и лично спикеру палаты представителей Майку Джонсону.

В документе указано, что самая плохая ситуация на Украине сейчас с боеприпасами для систем противоракетной обороны (ПРО). Речь идет, в частности, о ракетах PAC-3 для систем Patriot.