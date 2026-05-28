У Украины и Европы имеются козыри в процессе урегулирования конфликта с Россией. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как написал глава украинской дипломатии в соцсетях, "у нас сильный расклад" и козыри, причем "пришло время разыграть их". Сибига предложил начать с "выполнимых шагов", под которыми он подразумевает прекращение ударов по аэропортам и морским портам.

По его словам, Европе пора "приблизить мир в качестве дополнительного усилия к основному направлению, возглавляемому США". При этом политик счел излишним выбор конкретного европейского переговорщика — достаточно "уточнить мандат", который "должен представлять единый европейский голос".

Ранее Соединенные Штаты как посредник в мирном процессе по Украине многократно указывали на отсутствие у киевского режима каких-либо козырей. Президент США Дональд Трамп отмечал, что утративший легитимность президент Украины не располагает хорошими картами, а его единственный козырь не имеет отношения к военным действиям.

Глава МИД Украины призвал найти «новый формат» для переговоров по Украине

Российский лидер Владимир Путин на этом фоне подчеркивал, что всем уже ясно, чем завершится специальная военная операция на Украине. Говоря о перспективах заключения мира на Украине, президент России пояснял, что соответствующее соглашение до сих пор не подписано, поскольку "там просто думают, как это все оформить".