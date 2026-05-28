Кулебу спросили про окопы после публикации ролика со свадьбы

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и бизнесвумен Светлана Павелецкая столкнулись с волной критики после публикации видео со свадьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарии в соцсетях.

Павелецкая сообщила о бракосочетании и разместила кадры с праздника. После этого под публикацией появились десятки негативных комментариев.

Часть пользователей упрекнула молодоженов в том, что они демонстрируют веселье на фоне продолжающегося конфликта на Украине и гибели людей.

Некоторые комментаторы напомнили Кулебе его прежние заявления, сделанные во время работы министром иностранных дел. Речь идет о словах о том, что украинские военные будут «сражаться лопатами», если закончатся боеприпасы.

После публикации свадебного ролика пользователи начали задавать экс-министру вопросы, почему он сам не находится в окопах и почему у него «нет лопаты в руках».

При этом часть комментаторов поздравила пару и пожелала им семейного благополучия.

Ранее Кулеба советовал жителям Киева, которым тяжело переносить ситуацию в городе, «взять паузу» и на время уехать из столицы. Тогда он предупреждал, что в Киеве «будет громко».