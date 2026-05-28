США нанесли удары по военному объекту в Иране

США нанесли удар по военному объекту на территории Ирана, который, по данным американской стороны, представлял угрозу для сил США и коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника Reuters, американские военные также перехватили и уничтожили несколько иранских беспилотников.

Официальных комментариев от Центрального командования ВС США на момент публикации не поступало.

Азаров: Запад причастен к удару по колледжу в Старобельске

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что западные спецслужбы могут быть причастны к атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, беспилотники смогли обойти российские системы ПВО благодаря данным космической разведки и координации со стороны западных стран.

В результате удара по зданиям колледжа и общежития пострадали десятки мирных жителей, среди которых студенты и сотрудники учебного заведения.

Европейские страны поменяли подход к переговорам с Россией

Европейские страны начали активнее искать пути для диалога с Россией, изменив прежний подход к переговорам с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению обозревателя Berliner Zeitung Николаса Бутылина, на изменение позиции повлияли стремление США к завершению конфликта на Украине и опасения европейских государств перед возможной эскалацией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в будущем обсуждение архитектуры безопасности Европы невозможно без участия европейских стран и переговоры с ними неизбежны.

США ввели санкции против иранского ведомства по контролю над Ормузским проливом

США ввели санкции против иранского Управления по контролю за Персидским заливом, которое отвечает за регулирование прохода через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС.

В Вашингтоне считают, что Корпус стражей исламской революции использует эту структуру для получения средств за проход судов и предупредили о возможных ограничениях для лиц и компаний, сотрудничающих с ведомством.

На фоне конфликта вокруг Ирана Ормузский пролив остаётся одним из ключевых очагов напряжённости в регионе.

Под Харьковом расчеты БПЛА "Кракена" сбежали из-за потерь

По данным российских силовых структур, расчёты беспилотников подразделения «Кракен» в районе Нововасилевки Харьковской области покинули позиции после понесённых потерь. Об этом сообщает ТАСС.

Утверждается, что операторы БПЛА отошли вглубь украинской территории, оставив пехоту 113-й отдельной бригады территориальной обороны без средств воздушной разведки.

Независимого подтверждения этой информации на данный момент не представлено.