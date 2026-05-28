Бывший премьер Украины назвал условие для нападения на Белоруссию

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил нападение страны на Белоруссию. Об этом он высказался в разговоре с ТАСС.

По мнению Азарова, такое развитие событий возможно, если Киев получит соответствующее распоряжение от западных кураторов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Белоруссии превентивным ударом из-за якобы готовящегося наступлении российских войск с ее территории. Он заявил, что Киев нанесет удар, если «почувствует угрозу» северным границам, и пообещал усилить это направление войсками.