Названа возможная кандидатура для замены Мерца на посту канцлера Германии

Канцлера Германии Фридриха Мерца на его посту может заменить нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Владимир Оленченко.

Поводом для обсуждений стала публикация газеты Bild, которая со ссылкой на источники сообщила о разговорах внутри руководства Христианско-демократического союза о возможной смене канцлера. По словам Оленченко, фигура Мерца вызывает раздражение у части немецкого общества и политиков. Эксперт назвал канцлера непоследовательным политиком и отметил его жесткий курс в вопросах милитаризации.

Политолог обратил внимание, что рейтинги Мерца остаются невысокими, а некоторые министры правительства опережают его по популярности. В качестве примера он привел Бориса Писториуса, которого назвал более коммуникабельным и понятным для населения политиком. Оленченко считает, что дискуссии о возможной замене канцлера неслучайны, а сам Писториус, вероятно, знает о поддержке своей кандидатуры.

Эксперт отметил, что нынешний курс Германии связан с усилением военной составляющей и противостоянием с Россией. На этом фоне, по его мнению, Писториус выглядит выгодной фигурой для правоориентированной части немецкой элиты.

Политолог также напомнил, что министр обороны родом из восточных земель Германии. По его словам, в стране существует мнение, что политики из восточной части ФРГ обладают более сильными управленческими качествами. В качестве примера он упомянул бывшего канцлера Ангелу Меркель.

Кроме того, Оленченко заявил, что Писториус пользуется поддержкой части европейской элиты благодаря своей позиции по Украине. Речь идет о поставках немецкого оружия Киеву и развитии военного сотрудничества.

