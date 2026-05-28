Зеленского предупредили о потере одного из главных европейских союзников
Возможная отставка канцлера ФРГ Фридриха Мерца сильно ослабит поддержку президента Украины Владимира Зеленского в Европейском союзе (ЕС). Об этом в эфире своего YouTube-канала предупредил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Как отмечает Филиппо, непопулярность канцлера Германии и усталость жителей страны от его правления могут погрузить ФРГ в кризис, что осложнит поддержку Украины.
Ранее газета Bild со ссылкой на источники писала, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают возможность замены Фридриха Мерца на посту канцлера другим политиком. Причиной недовольства стали медленные темпы правительственных реформ и исторически низкие рейтинги.