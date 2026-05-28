В Польше разгорелся спор после слов чиновницы о мигрантах

Заместитель директора мэрии польского Люблина Виктория Херун оказалась в центре политического спора после заявлений о помощи иностранным мигрантам. На ситуацию обратила внимание депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник, опубликовавшая сообщение в соцсети X.

По словам евродепутата, чиновница украинского происхождения якобы рассказывала об использовании университета для привлечения в город мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока вместе с их семьями.

Зайончковская-Герник заявила, что Херун помогает приезжим не только с местами в общежитиях, но и с поиском квартир и арендой жилья. Польский политик связала происходящее с ростом миграции и раскритиковала подход, который назвала политикой мультикультурализма.

По мнению евродепутата, подобные действия могут негативно сказаться на безопасности граждан Польши. При этом сама Виктория Херун публично эти обвинения в приведенном материале не комментировала.

Как пишет Bild, по состоянию на май в Польше проживают около 960 тысяч граждан Украины.