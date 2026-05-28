Экс-премьер Украины высказался о срочном письме Зеленского Трампу

Владимир Зеленский может написать американскому лидеру Дональду Трампу хоть сто писем, однако это ни на что не повлияет. Такое мнение выразил Украины Николай Азаров.

За этим срочным письмом с жалобой на критический дефицит средств противовоздушной обороны «ничего не последует», считает Азаров.

«Потому что американцы и так его снабжают всем тем, чем они могут. Значит, если у них нет уже достаточного количества, они ему не поставят. Пиши хоть 100 писем», — высказался он.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание важную деталь в письме Зеленского Трампу. Он отметил, что в письме нет ни одного упоминания о мире.