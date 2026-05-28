Трамп проигнорировал пострадавших в Иране во время визита в госпиталь

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в военный госпиталь имени Уолтера Рида не стал встречаться ни с одним из 14 военнослужащих, получивших ранения в ходе операции против Ирана и проходящих там лечение.

© Московский Комсомолец

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, Трамп прибыл в военно-медицинский центр 26 мая для прохождения ежегодного медицинского и стоматологического обследования, а также планировал встретиться с военными. Однако, по данным телеканала, президент нашел время пообщаться с американскими военнослужащими, но при этом обошел стороной 14 солдат, раненных в начатой им войне с Ираном.

Белый дом, подтвердив сам факт визита в госпиталь и встречи с военными, не стал объяснять, почему президент не встретился именно с раненными.

Ранее сообщалось, что Рубио сделал заявление об отношениях США с Арменией.