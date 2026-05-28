ЕС раскритиковал Сербию за частую выдачу ВНЖ россиянам
Евросоюз (ЕС) выдвинул Сербии жёсткий ультиматум сократить на 50% выдачу паспортов и видов на жительство (ВНЖ) гражданам России, угрожая отменой безвизового режима. Об этом сообщил «Известиям» глава комитета парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич.
По словам депутата, он ожидает, что сербские власти под давлением будут вынуждены выполнить эти требования.
Напомним, что с 2022 года Сербия стала одним из главных транзитных хабов для россиян: по данным МВД республики, за три года ВНЖ получили 67,2 тысячи граждан РФ, а около 1,7 тысячи человек стали обладателями сербского паспорта. Поток принёс Белграду приток капитала, рост рынка недвижимости и квалифицированную рабочую силу.
Собеседница «Известий» Алиса Казелько полагает, что сербские власти выберут тактику имитации уступок, не выполняя требования по существу.
Издание уточняет, что инструмент давления у Брюсселя мощный. Так, например, доля стран ЕС во внешнеторговом обороте Сербии превышает 60%, а возврат к визам парализует трансграничную мобильность предпринимателей и ударит по тысячам сербских гастарбайтеров.