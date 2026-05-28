США вновь ввели санкции против спецдокладчика ООН по Палестине

Власти США повторно ввели санкции в отношении специального докладчика Организации Объединённых Наций (ООН) Франчески Альбанезе.

Об этом говорится в сообщении Управления по иностранным активам Минфина США, текст которого приводит РИА Новости.

«В список особо обозначенных лиц и заблокированных лиц… добавлено следующее физическое лицо: Альбанезе, Франческа Паола», — отмечается в публикации.

В июле 2025 года американский госсекретарь Марко Рубио заявил о введении США санкций против Альбанезе.