TEC: Европа осознала, что содержание украинских беженцев невыгодно

Европейские страны начали понимать, что им невыгодно содержать украинских беженцев. Об этом пишет The European Conservative (TEC).

Как отмечает издание, сейчас в Европе стремительно сокращается поддержка украинских беженцев. В качестве примера приводятся Германия, которая существенно уменьшила выплаты, Польша, решившая обязать приезжих трудоустраиваться, а также Ирландия, начавшая предлагать вознаграждение украинцам за возвращение на родину

«По всей Европе правительства начали признавать, что систему экстренной поддержки украинских беженцев невозможно содержать в финансовом плане в долгосрочной перспективе», — говорится в статье.

По мнению TEC, одной из причин стал экономический кризис в Евросоюзе (ЕС), негативно повлиявший на рынок труда и стоимость жизни. На фоне этого миллиардные расходы на беженцев становится труднее оправдать, поясняет издание.

Ранее сообщалось, что в Чехии могут ужесточить правила помощи украинским беженцам из-за недовольства местных жителей.