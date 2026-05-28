Решение Польши по украинцам вызвало панику в Германии

Германские власти обеспокоены возможным новым наплывом украинских беженцев из-за того, что соседняя Польша значительно урезала предоставляемые им льготы. Как пишет газета Bild со ссылкой на секретный доклад органов безопасности ФРГ, теперь большее число украинцев может перебраться именно в Германию.

© Московский Комсомолец

Этому, в том числе, способствует активизация контрабандистов, занимающихся перевозкой нелегальных мигрантов. В докладе, в частности, отмечается, что на востоке Германии украинцы уже составляют значительную группу лиц, которых незаконно перевозят через границу, и речь, по данным органов безопасности ФРГ, прежде всего идет о мужчинах призывного возраста.

Издание уточняет, что с февраля 2022 года в Германии защиту получили около 1,35 миллиона украинцев.

Напомним, что в марте в Польше вступил в силу новый закон, который уравнял украинцев в получении льгот с беженцами из других государств. Им урезали денежные пособия, бесплатное медицинское обслуживание, компенсацию расходов на аренду жилья, а также доступ к бесплатному образованию.

Ранее сообщалось, что поддержка украинских беженцев стремительно сокращается по всей Европе.