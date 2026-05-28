Рубио сделал заявление об отношениях США с Арменией

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о начале активной фазы развития американо-армянских отношений после долгого периода застоя. Выступая на заседании правительства в Белом доме, глава американской дипломатии подчеркнул, что на этом направлении у США все идет хорошо.

Напомним, что ранее Рубио совершил визит в Ереван, где вместе с главой Министерства иностранных дел Армении Араратом Мирзояном подписал рамочный меморандум, касающийся обеспечения поставок критически важных и редкоземельных минералов.

По словам госсекретаря, сейчас наблюдается зарождение совершенно замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долгое время находились в состоянии застоя.

Ранее Пашинян заявили, что Армения будет получать газ за счет его транзита через свою территорию.