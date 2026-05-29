В ЕК после попадания дрона в дом в Румынии заявили о «переходе черты» Россией

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Она опубликовала соответствующий пост на своей странице в социальной сети X.

По словам фон дер Ляйен, ЕК полностью солидарна с Румынией и ее жителями.

«По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», — добавила она.

В ночь на 29 мая беспилотник попал в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью Украины. Как рассказали в местной службе экстренного реагирования, в результате удара пострадали два человека. На 10-м этаже здания произошел пожар. Официальных данных о том, что дрон был российским, не поступало.

Раскрыта реакция генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

На фоне случившегося генеральный секретарь НАТО Марк Рютте связался с властями Румынии. Сообщившая об этом пресс-секретарь Североатлантического альянса Эллисон Харт подчеркнула, что военный блок продолжит укреплять оборону от всех угроз.