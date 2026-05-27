Трамп неожиданно высказался о влиянии России на выборы в США

Слухи о мнимом влиянии России на президентские выборы в Соединенных Штатах 2016 года являются «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории державы, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, а также в поддержке Трампа.

В 2025 году директор Нацразведки США Тулси Габбард рассказала, что 44-го президента США Барака Обаму могут привлечь к ответственности за подделку данных разведки о «российском следе» на президентских выборах 2016 года.

Чиновница подчеркнула, что у неё нет сомнений в том, что распоряжение о распространении такой ложной информации отдал сам Обама, чтобы создать проблемы Трампу, победившему на выборах 2016 года.

«Она [Габбард] вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» — вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны. Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» — величайший обман и к тому же очень опасный», — отметил Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о самой смешной шутке, которую услышал за последнее время.

Трамп назвал виновных во вмешательстве в американские выборы

По его словам, западные издания упрекают Трампа в том, что он толкает Европу в руки Путина. Российский лидер уточнил, что эти высказывания забавно коррелируют со словами западных лидеров о том, что Москва якобы повлияла на выборы в США.

«Если совместить это с более ранними заявлениями, что Россия якобы повлияла на выборы в США, то получится очень смешно: мы якобы повлияли на выборы американского президента, а он подарил нам Европу», — объяснил президент.

Глава России резюмировал, что эти упреки можно назвать и шуткой, и полным бредом.