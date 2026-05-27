Лондон намерен продвигать свои интересы на территории Европы через оборонный союз с Польшей, рассказал журналистам News.ru член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Андрей Климов.

В среду, 27 мая, премьер-министр Британии Кир Стармер и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о безопасности и обороне между двумя странами.

Ученый отметил, что тесные связи между британцами и поляками сформировались во времена Второй Мировой войны — польское правительство в изгнании отсиживалось в Лондоне.

По его словам, у этих стран сложилась особая система отношений, направленная не только против России, но и против государств континентальной Европы.

«Через поляков британцы довольно давно и упорно продолжают продвигать свои интересы в континентальной Европе, и это даже не особенно скрывается», — разъяснил Климов.

Исследователь пояснил, что далеко не все европейцы осознают, что политика королевства будет направлена на ослабление Европы в целом. Он добавил, что исключением является Германия — в Берлине чувствуют опасность со стороны Лондона.

Андрей Аркадьевич Климов — доктор экономических наук, почетный профессор Пермского госуниверситета, депутат Государственной думы Российской Федерации III, IV, V и VI созывов (от Пермской области и края), член Совета Федерации.