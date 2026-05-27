Стало известно, какие ценности «кошелек Зеленского» Миндич вывез в Израиль

Бизнесмен Тимур Миндич, нередко называемый в СМИ «кошельком Владимира Зеленского», на частном самолете вывез из Киева в Израиль порядка 800 кг золота и не менее $17 млн наличными, пишет израильский портал Haaretz со ссылкой на источники.

По данным портала, украинские антикоррупционные органы обратились в Минюст Израиля с просьбой помочь в поисках лайнера и ценных активов.

В Киеве отметили, что золото и наличность являются «важными доказательствами по делу против Миндича».

Журналисты заметили, что теоретически выдача предпринимателя возможна — в рамках международных соглашений Израиль обязан помогать в поиске лиц, связанных с серьезными финансовыми преступлениями.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что помощники, соратники и даже друзья Зеленского разбегаются как крысы, экстренно покидают Украину.

В частности, в США уехала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, затем, вслед за сыном, покинул страну друг украинского лидера Руслан Ханумак.

«Кошелек Зеленского» пытался подкупить российских пранкеров

В 2025 году, на фоне коррупционного скандала, убежали братья Михаил и Александр Цукерманы, тесно связанные с Миндичем.

18 февраля 2026 года в аэропорту Варшавы заметили бывшего помощника Зеленского Сергея Шефира.