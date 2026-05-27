Пашинян пообещал утопить оппонентов в черной икре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с избирателями сделал ряд резких заявлений в адрес политических противников, пишет РИА Новости.

Накануне Пашинян, вступивший в должность премьера в мае 2018 года, рассказал, что за последние 8 лет ВВП Армении вырос на 53%, а экономика страны позволяет предприятиям и бизнесу развиваться по-новому.

По данным Статистического комитета Армении, валовой внутренний продукт страны в 2025 году вырос на 7,2% по сравнению с предыдущим периодом.

Пашинян отметил, что является обычным гражданином республики и, как обычный гражданин, ест пирожки. Он добавил, что на парламентских выборах любители пирожков «должны выбирать тех, кто ест пирожки, а те, кто предпочитает картошку — тех, кто ест картошку».

Премьер напомнил, что до его прихода к власти пенсионеры, получавшие минимальную пенсию, не могли позволить себе ни пирожки, ни картофель.

Журналисты пояснили, что далее политик обратился к политическим противникам, в частности, к тем, кто был у власти в республике до 2018 года.

«Вы воровали у пенсионеров, чтобы жрать черную икру. Мы вас утопим в вашей черной икре», — пригрозил Пашинян.

Глава кабмина пообещал, что страна при нем превратится в «перекресток мира», разбогатеет. Он добавил, что Ереван на фоне этого не боится роста цен на сырье в случае разрыва связей с Россией.