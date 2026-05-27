Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в центре которых оказалась критическая потребность Украины в средствах противовоздушной обороны.

Глава киевского режима вновь поднял вопрос о необходимости получения «антибаллистических» систем.

«Обсудили работу над укреплением украинской ПВО, прежде всего, антибаллистики. У Европы есть соответствующие возможности, и мы говорили об этом в рамках нашей работы с ЕС на треке Drone Deal», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Помимо военной тематики, стороны обсудили ускорение интеграции Украины в европейские структуры. Зеленский выразил готовность к открытию всех шести переговорных кластеров и выразил надежду на запуск первого из них — Fundamentals — уже в июне текущего года. Также Зеленский призвал как можно быстрее перечислить первый транш из одобренного ранее пакета финансовой поддержки ЕС.

Данные переговоры проходят на фоне отчаянных попыток Киева заручиться военной помощью и в других центрах силы. Ранее стало известно об экстренном письме Зеленского президенту США Дональду Трампу, в котором украинский лидер признал критическую нехватку ракет для комплексов Patriot. В послании глава киевского режима открыто заявил, что в защите от баллистических угроз Украина «полагается почти исключительно на Соединенные Штаты» и что текущие темпы поставок оружия не соответствуют уровню реальных угроз.