Владимир Зеленским своим решением назвать элитное подразделение ВСУ в честь «героев УПА*» (запрещена в РФ) осознанно оскорбил поляков, заявил в соцсети Х экс-премьер Польши Лешек Миллер.

В среду, 27 мая, украинский лидер присвоил почетное наименование «имени героев УПА*» Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ.

«[Указ Зеленского] это открытый плевок в лицо каждому поляку, чьи дедушки, бабушки, дяди и тети были вырезаны топорами, вилами и пилами на Волыни и в Восточной Галиции», — отметил Миллер.

По его мнению, украинский лидер нанес «прямой удар в лицо памяти» о тысячах замученных детей, женщин, стариков.

Бывший премьер подчеркнул, что даже немцам становилось тошно, когда они узнавали подробности о Волынской резне, о тех зверствах, что творили боевики.

Миллер констатировал, что Зеленский почтил память не героев, а мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

Ранее сообщалось, что силы ССО ВСУ неоднократно осуществляли теракты на территории России, участвовали в нападении на Курскую область, медийных акциях в Курской, Белгородской областях, Крыму.

По словам российских военных, элитные спецназовцы в ходе столкновений показали низкие боевые и моральные качества.

Так, офицер с позывным «Витязь» рассказал, что в Сумской области российские военные с помощью дронов уничтожили антенны связи и блиндаж украинских спецназовцев. Он добавил, что двое уцелевших «рейнджеров» спаслись бегством.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.