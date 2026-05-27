В Латвии разрешат русский язык только в особых случаях

Парламент Латвии в первом чтении одобрил законопроект об ограничении использования русского языка в общественных СМИ. Об этом сообщает «Регнум».

Согласно инициативе, создавать контент на русском языке общественные медиа смогут только в отдельных случаях. В частности, речь идет о чрезвычайных ситуациях, а также о материалах, направленных на опровержение фейков и ложной информации, которая, как утверждается, может угрожать демократии и государственности Латвии.

Как отмечает издание, первоначально правящая коалиция рассматривала более мягкий вариант поправок, подготовленный Советом по общественным электронным СМИ.

Предыдущая версия документа допускала более свободное использование языков национальных меньшинств, включая русский. Однако в таком случае СМИ должны были ежегодно объяснять необходимость подобного контента при формировании плана общественного заказа.

До этого депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступивший против дискриминации русскоязычных в Латвии, лишился мандата. По его словам, это решение ему объяснили тем, что он поддерживает Россию и Белоруссию, находится на их территории и является угрозой национальной безопасности Латвии.

