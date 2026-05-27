Пашинян приказал полиции отвести в супермаркет спорящую с ним женщину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал полиции вывести в супермаркет женщину, которая вступила с ним в спор. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время встречи Пашиняна с избирателями. В процессе конфликта он заявил, что женщине заплатил 200 тысяч драмов (около 540 долларов по текущему курсу) глава оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян. На этом фоне Пашинян приказал полиции отвести эту женщину в магазин, чтобы она смогла потратить эти деньги.

«Это собрание единомышленников. Если вы не согласны, уходите. Полиция пусть выведет эту женщину. <...> Полиция, отведите ее в супермаркет. <...> Отведите в супермаркет, пусть сделает покупки на 200 тысяч», — заявил он.

