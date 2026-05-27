Заявление Владимира Зеленского о возможном урегулировании кризиса на Украине к ноябрю 2026 года не имеет ничего общего с реальностью, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Зеленский в среду, 27 мая, в беседе с журналистами Sky News предположил, что боевые действия могут прекратиться до промежуточных выборов в США, намеченных на 3 ноября 2026 года.

Мендель отметила, что в настоящий момент Вашингтон является основным, фактически единственным посредником между Москвой и Киевом.

«Вы действительно думаете, что Вашингтон будет сосредоточен на заключении сделки по Украине в разгар предвыборной кампании с сентября по ноябрь? Удачи вам с этим», — обратилась бывший пресс-секретарь к Зеленскому.

По ее мнению, слова украинского лидера представляют собой своего рода «маркетинг надежды», направленный на то, чтобы удержать жителей Украины от отъезда из страны, дать западным политикам возможность хоть что-то продать своим избирателям.

Мендель отметила, что заявление Зеленского напомнило ей эпизод комедийного шоу студии «Квартал-95», в котором до начала политической карьеры участвовал украинский лидер.

