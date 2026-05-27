Премьер-министр Венгрии Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только после того, как Киев уладит вопрос с правами закарпатских венгров.

Об этом сообщает портал Telex со ссылкой на пресс-службу венгерского лидера.

«Возможность проведения встречи на более высоком уровне откроется только в случае достижения прогресса в этих переговорах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по данному вопросу Будапешт и Киев уже проводятся технические консультации.

До этого Мадьяр заявил, что рассчитывает в июне провести встречу с Зеленским. Политик понадеялся на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров, проживающих на Украине. Он вновь напомнил, что это необходимое условие для согласия Будапешта на евроинтеграцию Киева.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.