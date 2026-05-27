Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа

Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не были высокими.

Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на угрозы России о пересмотре соглашений по беспошлинным поставкам газа, передает Minval Politika в Telegram.

«Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).