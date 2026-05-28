Президент Украины Владимир Зеленский является единственным человеком, который препятствует урегулированию украинского конфликта. Жесткое высказывание допустила конгрессвумен Анна Паулина Луна, опубликовав пост в соцсети Х.

По ее словам, президент США Дональд Трамп хочет заключить мир, однако этому препятствует Зеленский. Она подчеркнула, что украинское правительство отказывается от проведения выборов, а предоставленные США средства Киев отправлял обратно — «на поддержку кампании по переизбранию Джо Байдена». Она также опровергла слова Зеленского о том, что в поддержку Украины выступают и демократы, и республиканцы, назвав это «чистой пропагандой».

«Весь мир должен знать об этом. Предложена выработанная США сделка, и единственный человек, который препятствует ее заключению, — это Зеленский, и да, она была бы очень выгодна для Украины. Нет никакой широкой поддержки бесконечной войны, и мы вам не копилка», — написала она.

Ранее срочное письмо Зеленского Трампу с просьбой передать оружие подняли на смех на Западе. «Этот нищеброд находится в своем естественном состоянии», — написал ирландский журналист Чей Боуз.